Лондонцы вышли на акцию в память о жертвах теракта

В Лондоне на Трафальгарской площади десятки тысяч человек почтили память жертв теракта, совершенного в британской столице. Видео с места событий публикует Ruptly.

«Лондонцев не запугаешь терроризмом», — заявил мэр Лондона Садик Хан. Люди держали в руках плакаты с надписями «Лондон не сломлен», «Вместе мы сильнее». Многие принесли цветы и зажгли свечи.

22 марта 52-летний Халид Масуд на автомобиле сбил людей на Вестминстерском мосту и доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Террорист заколол его ножом и был убит другим стражем порядка. Жертвами теракта стали четыре человека, включая нападавшего, несколько десятков получили ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

