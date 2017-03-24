Число жертв нападения террориста в Лондоне достигло четырех

Скончался мужчина, раненный при нападении у здания британского парламента в среду, 22 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Четвертой жертвой преступника стал 75-летний мужчина, который проходил лечение в больнице.

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Преступление было совершено днем в среду. 52-летний Халид Масуд на автомобиле сбил людей на Вестминстерском мосту и доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Террорист ударил его ножом и был убит другим правоохранителем.

Среди пятерых погибших — сам преступник и полицейский.

В рамках расследования арестованы восемь человек, их подозревают в подготовке к совершению терактов.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная в России.