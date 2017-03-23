Российские СМИ выдали дебошира с зеленым ножом за лондонского террориста

Российские СМИ проиллюстрировали новости о теракте в Лондоне фотографией 2013 года, на которой мужчина прикладывает к горлу нож с зеленой рукояткой. Сообщалось, что на снимке запечатлен нападавший, однако на самом деле изображение не имеет отношения к произошедшему в британской столице 22 марта. На это обратили внимание американские и британские СМИ, в частности, портал BuzzFeed и The Independent.

Сообщается, что фото мужчины с ножом показал телеканал «Россия 24», а также портал Вести.Ru (оба ресурса входят в ВГТРК). На втором сохранилась и новость, и сюжет под названием «Лондонский террорист держал в руке нож с зеленой рукояткой».

Снимок успел разойтись и по другим российским СМИ и информационным порталам. О террористе с ножом, имеющим зеленую рукоятку, сообщило также украинское издание «Страна.ua».

Позже Вести.Ru уточнил, что снимок предполагаемого нападавшего был сделан несколько лет назад.

Как оказалось, «террорист» — житель Лондона Талхат Реман. В феврале 2013-го во время смены караула у Букингемского дворца он с неопределенной целью начал размахивать двумя ножами. Когда к нему приблизился полицейский (на фото сзади), он приставил один из них к собственному горлу. На YouTube сохранилось видео инцидента.

В результате нескольких нападений в центре Лондона 22 марта, которые были квалифицированы как террористические атаки, погибли четыре человека, в том числе сам преступник и полицейский. 52-летний Халид Масуд на машине сбил людей на Вестминстерском мосту и доехал до здания парламента. Там автомобиль остановил полицейский. Преступник ударил его ножом и был застрелен другим правоохранителем.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».