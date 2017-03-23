Сына Трампа обвинили во лжи и циничности из-за твита о теракте в Лондоне

Пользователи сети раскритиковали старшего сына президента США Дональда Трампа за твит о теракте в Лондоне, совершенном 22 марта.

«Ты, должно быть, шутишь? "Террористические атаки являются частью жизни в мегаполисе", — говорит мэр Лондона Садик Хан», — написал сын главы государства в Twitter и прикрепил ссылку на интервью с лондонским градоначальником от сентября 2016 года, в котором тот произнес эту фразу.

Микроблогеры сочли запись Трампа-младшего неуместной и даже кощунственной в свете последних событий. Журналисты упрекнули мужчину в том, что он не удосужился прочесть интервью с Ханом до конца. Мэр Лондона признавался, что взрывы в Нью-Йорке в сентябре 2016-го не давали ему покоя. Он отмечал, что для обеспечения безопасности бдительными должны быть не только спецслужбы и полицейские города, но и сами жители британской столицы.

Также пользователи обнаружили, что Трамп переврал фразу Хана. Тот сказал, что «угроза террористических атак является частью жизни в большом городе», а не сами нападения террористов.

В связи с этим Трампа-младшего обвинили в попытке выдать интервью за свежее, а некоторые пользователи перешли на грубости и откровенно призвали его заткнуться. Запись сына американского лидера собрала больше 13 тысяч ретвитов и тысячи комментариев.

В результате теракта в Лондоне 22 марта погибли четыре человека, включая предполагаемого террориста, еще 20 человек пострадали. Теракт был совершен в центре британской столицы. Сначала на Вестминстерском мосту автомобиль наехал на пять человек, а затем проследовал к зданию парламента. Там машину остановил полицейский. Находившийся в салоне человек ударил его ножом и был застрелен другим стражем порядка. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (ИГ; запрещенная в России террористическая группировка).