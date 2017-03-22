Старшего сына Трампа обсмеяли за неумение сидеть

Пользователи Twitter обратили внимание на то, что старший сын президента США Дональд на всех фотографиях, где он занимает сидячее положение, выглядит странно. Микроблогеры пришли к выводу, что президентский отпрыск не умеет сидеть.

Поначалу пользователей насторожил постановочный снимок Трампа-младшего, сделанный фотографом New Yourk Times Styles для статьи о нем.

«Какого черта происходит?» — недоумевали микроблогеры. Пользователи отмечали, что Трамп на пеньке выглядит как человек, которого не позвали на вечернику, потому что он ханжа. «Когда возвращаешься к месту, где отец заставил тебя убить своего первого мигранта», — пошутил кто-то из блогеров.

Фото стало вирусным, когда американский журналист Джордан Фриман (Jordan Freiman) обратил внимание на неестественность позы младшего Трампа. Он заметил, что и на других снимках Трамп в положении сидя смотрится странно.

Твит Фриман стал вирусным, им поделились больше 30 тысяч пользователей. Комментаторы предположили, что Трамп пытается держать ровной спину, и что наверняка человеку, который научил сына президента этому, неплохо заплатили.

Мимо обсуждения не прошел и сам объект насмешек. Трамп-младший поделился постом Фримана в своем профиле в Instagram. «Видимо, я очень плохо сижу?!?! Теперь я знаю, что он чувствует Salt Bae (прославившийся в сети турецкий повар — прим. «Ленты.ру»)! Благодаря интернету... и положа руку на сердце, если пара плохих фото это все, что у вас есть, я очень встревожен», — подытожил он.

Трамп сопроводил свой пост несколькими хештегами, в числе которых фраза «хейтеры будут ненавидеть».

Трам-младший не первый раз становится объектом насмешек в интернете. В сентябре 2016 года, до того, как его отца избрали президентом, его затроллили за сравнение сирийских беженцев с драже конфетами Skittles.