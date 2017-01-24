Сценаристку шоу на NBC отстранили от работы после твита о сыне Трампа

Телеканал NBC временно отстранил от работы сценаристку телешоу Saturday Night Live Кэти Рич (Katie Rich) за твит о 10-летнем сыне президента США Бэрроне Трампе. Об этом сообщает New York Times.

После инаугурации, на которой присутствовал Бэррон, Рич написала, что мальчик «будет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении».

После критики со стороны СМИ и пользователей соцсетей она удалила запись, а в понедельник, 23 января, принесла извинения. «Это было непростительно, и мне так жаль», — отметила Рич.