Британская полиция усомнилась в связи лондонского террориста с ИГ

Британские полицейские, расследующие атаку на Вестминстерском мосту в Лондоне не нашли никаких доказательств связи исполнителя теракта Халида Масуда с террористическими группировками «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида» (запрещены в России). Об этом сообщает Reuters.

«Характер совершенного им нападения говорит о слабой технической оснащенности, а также на копировании других подобных атак», — заявил главный координатор британской антитеррористической полиции Нил Басу. По его словам, также нет оснований полагать, что Масуд воспринял радикальные исламистские идеи во время отбывания тюремного срока в 2003 году.

Материалы по теме Атака на Вестминстер Неизвестные пытались проникнуть в здание дворца, где заседает парламент Британии

26 марта Басу сообщил, что преступник действовал в одиночку. «Мы все должны принять тот факт, что есть возможность того, что мы никогда не узнаем, почему он это сделал. Его тайна могла умереть вместе с ним», — отметил он.

Тогда же стало известно, что с 10 из 11 вероятных сообщников террориста были сняты все подозрения, они отпущены на свободу. Один человек по-прежнему находится под стражей.

Атака в Лондоне была совершена 22 марта. Уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халид Масуд, находясь за рулем автомобиля, направил его на пешеходов на Вестминстерском мосту, сбил несколько человек и доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Преступник зарезал его ножом, после чего был убит другим стражем порядка. Ответственность за случившееся взяла на себя ИГ. Жертвами нападения стали четыре человека.