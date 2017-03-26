Полиция заявила об отсутствии сообщников у лондонского террориста

Террорист, совершивший нападение на людей у здания британского посольства в Лондоне, действовал в одиночку. Об этом, как передает РИА Новости, заявил журналистам заместитель руководителя столичной полиции Нейл Басу.

«Мы все должны принять тот факт, что есть возможность того, что мы никогда не узнаем, почему он это сделал. Его тайна могла умереть вместе с ним», — отметил он.

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Он добавил, что правоохранители не располагают данными о подготовке новых атак.

Ранее полиция сняла обвинения в причастности к теракту с 10 из 11 задержанных в ходе рейдов. Под стражей остается один подозреваемый.

Теракт произошел 22 марта. Уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халид Масуд, находясь за рулем, направил автомобиль на пешеходов на Вестминстерском мосту, сбил несколько человек и доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Преступник зарезал его ножом, после чего был убит другим стражем порядка. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Помимо террориста, на месте погибли три человека, в том числе полицейский. Позже в больнице скончался еще один пострадавший, 75-летний мужчина.