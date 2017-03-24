Задержаны еще два возможных соучастника теракта в Лондоне

Полиция Великобритании задержала еще двух человек в рамках расследования террористической атаки в Лондоне. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление главы контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марка Раули.

Таким образом, общее число находящихся под стражей по делу о теракте достигло девяти человек. Семеро вероятных пособников исполнителя нападения оказались в руках стражей порядка 23 марта.

Раули также сообщил детали о личности исполнителя теракта на Вестминстерском мосту: его имя при рождении — Эдриан Рассел Аджао, позже он сменил его на Халид Масуд. Он родился на юго-востоке Англии и до недавнего времени проживал в городе Бирмингем.

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«Мы по-прежнему заинтересованы в свидетельских показаниях тех, кто хорошо знал Халида Масуда, его круге общения и о тех местах, которые он недавно посещал», — заявил Раули.

Ранее 24 марта сообщалось, что число жертв теракта в Лондоне, совершенного Масудом достигло четырех человек: в больнице скончался получивший тяжелые травмы 75-летний мужчина.

22 марта Масуд, находясь за рулем, направил автомобиль на пешеходов на Вестминстерском мосту, сбил несколько человек и доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Террорист зарезал его ножом, после чего был убит другим стражем порядка. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).