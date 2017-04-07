Шведская полиция опровергла сведения об аресте террориста на грузовике

Шведская полиция не арестовывала подозреваемого в стокгольмском теракте. Об этом сообщает агентство Reuters.

Глава полиции также заявил, что власти не располагали сведениями о готовящемся нападении. Ранее 7 апреля премьер-министр страны Стефан Лёвен сообщил, что стражам порядка удалось поймать подозреваемого в теракте.

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Глава шведского кабмина также заявил, что инцидент имеет все признаки террористической атаки. Кроме того, в компании Spendrups заявили, что при совершении нападения использовался их автомобиль — клиент вызвал машину, дождался ее и, когда водитель покинул кабину, забрался внутрь и уехал.

7 апреля на Дроттнинггатан — главной пешеходной улице шведской столицы — грузовик протаранил толпу. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. По предварительным данным, погибли от трех до пяти человек, сообщается о нескольких раненых. Центральная часть города оцеплена сотрудниками спецподразделений.

В городе усилены меры безопасности. Сообщается о приостановке движения по всем линиям метрополитена Стокгольма. Наряды полиции патрулируют помещение вокзала. Под усиленную охрану взято здание парламента Швеции. Власти обратились к жителям близлежащих домов с призывом не покидать квартиры.