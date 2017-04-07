Полиция Швеции назвала наезд грузовика на толпу терактом

По предварительным данным, наезд грузовика на толпу людей около торгового центра в столице Швеции Стокгольме является терактом. Об этом в пятницу, 7 апреля, рассказали местному телеканалу SVT в полиции.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен также заявил, что «все указывает на то, что это террористический акт».

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7 апреля на Дроттнинггатан — главной пешеходной улице шведской столицы — грузовик протаранил толпу. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. По предварительным данным, погибли от трех до пяти человек, сообщается о нескольких раненых. Центральная часть города оцеплена сотрудниками спецподразделений.

В городе усилены меры безопасности. Власти сообщили о приостановке движения по всем линиям метрополитена Стокгольма. Наряды полиции патрулируют помещение вокзала. Под усиленную охрану взято здание парламента Швеции. Власти обратились к жителям близлежащих домов с призывом не покидать квартиры.