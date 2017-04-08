СМИ узнали о задержании второго подозреваемого по делу о теракте в Стокгольме

Шведская полиция арестовала второго подозреваемого в причастности к теракту с применением грузовика в Стокгольме. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на эфир телекомпании SVT.

Сообщается, что мужчина был задержан в северном пригороде Хьюлста. По данным правоохранительных органов, он связан с человеком, который был арестован ранее в пятницу, 7 апреля.

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Ранее сообщалось, что у 39-летнего задержанного нашли узбекский паспорт. Как Подозреваемый публично в сети выражал симпатии террористам. По данным СМИ, задержанный работает в строительной отрасли, у него четверо детей.

Подозреваемого заключили под стражу.

Теракт произошел в пятницу, 7 апреля. На Дроттнинггатан, главной пешеходной улице Стокгольма, грузовик врезался в толпу. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. По последним данным, погибли четыре человека, еще 15 получили травмы. Шведский премьер Стефан Лёвен заявил, что инцидент имеет все признаки террористической атаки.