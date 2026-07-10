Вучич раскрыл подробности своего ухода в отставку

Вучич сообщил, что подаст в отставку после назначения парламентских выборов в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что подаст в отставку после назначения парламентских выборов в стране. Его слова приводит NIN.

«Потихоньку выношу вещи. В качестве президента республики я должен объявить о проведении парламентских выборов, затем пройдет несколько дней, и я подам в отставку», — раскрыл подробности ухода Вучич.

25 мая Вучич заявил, что в скором времени намерен подать прошение о своей отставке. При этом он отметил, что не собирается «сокращать свои полномочия так, как это сделал бывший президент Борис Тадич».