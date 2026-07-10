Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:48, 10 июля 2026Мир

Вучич раскрыл подробности своего ухода в отставку

Вучич сообщил, что подаст в отставку после назначения парламентских выборов в Сербии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что подаст в отставку после назначения парламентских выборов в стране. Его слова приводит NIN.

«Потихоньку выношу вещи. В качестве президента республики я должен объявить о проведении парламентских выборов, затем пройдет несколько дней, и я подам в отставку», — раскрыл подробности ухода Вучич.

Материалы по теме:
Россия едва не поссорилась с Сербией из-за поста Захаровой Она сравнила сербского президента с арестованным на допросе и предложила сменить позу
Россия едва не поссорилась с Сербией из-за поста ЗахаровойОна сравнила сербского президента с арестованным на допросе и предложила сменить позу
7 сентября 2020
«Мать Россия осталась в прошлом» Жизнь, война и угасающая любовь к русским: как живет Сербия
«Мать Россия осталась в прошлом»Жизнь, война и угасающая любовь к русским: как живет Сербия
15 июля 2019

25 мая Вучич заявил, что в скором времени намерен подать прошение о своей отставке. При этом он отметил, что не собирается «сокращать свои полномочия так, как это сделал бывший президент Борис Тадич».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Белый дом согласовал сокрушительные санкции против России
    Синоптик оценил вероятность появления смерчей в Подмосковье
    Россиянам раскрыли повышающие риск заболеваний сердца привычные продукты
    Драка иностранцев с контролером в московском автобусе попала на видео
    Дочь Оззи Осборна показала фигуру в купальнике на фоне слухов об анорексии
    65-летняя юмористка объявила о романе с бойфрендом на 43 года младше
    Иран опроверг слухи о предстоящих переговорах с США
    Появились подробности о пожаре в подмосковном торговом центре
    Роспотребнадзор одобрил 55 зон для купания в Подмосковье
    Появилась информация о новых переговорах США и Ирана
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok