Врачи предупредили о неочевидном недостатке строгого режима дня

Психотерапевт Вольф: Из-за режима дня человек не ощущает радости и впадает в оцепенение

Строгий распорядок дня помогает экономить силы и снижает уровень стресса, но забирает радость и насыщенность впечатлений от жизни. Об этом неочевидном недостатке режима предупредили психотерапевт Рейчел Вольф и преподаватель психологии Тим Боно в беседе с HuffPost.

Вольф объяснила, что мозг быстро привыкает даже к приятным событиям — этот феномен в психологии называют гедонистической адаптацией. Из-за этого все, что раньше приносило радость, постепенно начинает восприниматься как обыденность, а человек впадает в своеобразное оцепенение и ощущает скуку или подавленность. Разорвать этот круг, по словам врача, помогают новые впечатления, которые активируют систему выработки дофамина и сделают повседневную жизнь более насыщенной.

Боно добавил, что для улучшения ментального состояния не нужны кардинальные перемены. Достаточно время от времени менять привычный маршрут, пробовать новые блюда, осваивать небольшие навыки или выбирать непривычные варианты досуга. Такие изменения помогают мозгу выйти из режима «автопилота», повышают психологическую гибкость и позволяют легче справляться с неопределенностью и жизненными переменами.

Ранее психиатр Мигель Анхель Альварес де Мон предупредил, что социальные сети негативно сказываются на ментальном здоровье. По его мнению, не следует сидеть в социальных сетях более одного часа в день.