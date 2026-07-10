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19:30, 10 июля 2026Интернет и СМИ

Живущая в Европе блогерша рассказала о конфликте с назвавшим ее элитной проституткой Белым

Блогерша Приколена заявила, что комик Белый в шутку назвал ее элитной проституткой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Скажи Гордеевой / YouTube (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом)

Блогерша Елена Малахова, известная как Приколена, живущая в Европе, рассказала о конфликте со стендап-комиком Русланом Белым (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), который в шутку назвал ее элитной проституткой. Подробности инфлюэнсерша раскрыла в интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Речь шла о ситуации, которая произошла на съемках шоу Белого. Рассуждая о том, кем Малахова могла бы стать, если бы не была комикессой, стендапер предположил, что та была бы «элитной проституткой». Приколена заявила, что эту реплику юмориста вырезали из монтажа.

«Я просто промолчала в шоке, проигнорировала это. Я считаю, что я вела себя ровно так, как надо было себя вести. Он не достоин ни одной моей реплики и того, чтобы я [хоть] пальцем пошевелила, чтобы я ему что-то объясняла, как-то пыталась парировать», — вспомнила свою реакцию на случившееся блогерша.

Она также добавила, что поругалась с Белым на тему феминизма перед съемкой. Малахова подчеркнула, что считает шутки комика о женщинах оскорбительными и агрессивными.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал совет своему поклоннику, который изменяет бездетной жене. Он предложил ему в разговоре с супругой предупредить ее, что он уйдет, если они не станут родителями.

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