Живущая в Европе блогерша рассказала о конфликте с назвавшим ее элитной проституткой Белым

Блогерша Приколена заявила, что комик Белый в шутку назвал ее элитной проституткой

Блогерша Елена Малахова, известная как Приколена, живущая в Европе, рассказала о конфликте со стендап-комиком Русланом Белым (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), который в шутку назвал ее элитной проституткой. Подробности инфлюэнсерша раскрыла в интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Речь шла о ситуации, которая произошла на съемках шоу Белого. Рассуждая о том, кем Малахова могла бы стать, если бы не была комикессой, стендапер предположил, что та была бы «элитной проституткой». Приколена заявила, что эту реплику юмориста вырезали из монтажа.

«Я просто промолчала в шоке, проигнорировала это. Я считаю, что я вела себя ровно так, как надо было себя вести. Он не достоин ни одной моей реплики и того, чтобы я [хоть] пальцем пошевелила, чтобы я ему что-то объясняла, как-то пыталась парировать», — вспомнила свою реакцию на случившееся блогерша.

Она также добавила, что поругалась с Белым на тему феминизма перед съемкой. Малахова подчеркнула, что считает шутки комика о женщинах оскорбительными и агрессивными.

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