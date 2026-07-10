Артемий Лебедев дал совет изменяющему бездетной жене мужчине

Блогер Лебедев посоветовал мужчине, изменяющему бездетной жене, поставить вопрос о детях

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал совет подписчику, который изменяет своей жене. В выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте», он призвал мужчину уйти от супруги.

38-летний автор письма пожаловался Лебедеву, что за девять лет брака у них с женой не родились дети, хотя он хотел бы стать отцом. По словам мужчины, супруга отказывается от процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или просто от посещения центра планирования семьи, чтобы выяснить причину, по которой она не может забеременеть. Подписчик блогера добавил, что он также состоит в интимной связи с коллегой, у которой есть двое детей. Он признался, что лучше себя чувствует в отношениях с любовницей с детьми, чем с бездетной женой.

«Я посоветую поступить жестоко и поставить перед женой вопрос ребром: "Либо у нас заводятся дети, и тогда мы остаемся вместе, и я буду дальше твоим любящим мужем, либо я иду в другую сторону, потому что у меня есть потребность в продолжении рода"», — заявил блогер. Он также предположил, что мужчина все же разведется и построит отношения с любовницей.

Ранее Лебедев назвал полнейшим свинством политику компании Apple в России. Он обратил внимание, что компания проигнорировала требование российского закона.