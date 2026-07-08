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19:05, 8 июля 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев заявил о свинстве Apple в отношении России

Артемий Лебедев назвал полнейшим свинством политику Apple в отношении России
Маргарита Щигарева

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал политику американской корпорации Apple в отношении России. В обзоре новостей, опубликованном в «VK Видео», он назвал свинством действия компании по отношению к отечественным приложениям.

Лебедев напомнил, что Apple проигнорировала требования о предустановке на свои устройства российских приложений, и, помимо того, удалила из магазина App Store несколько отечественных сервисов, включая приложения VK. Он назвал политику западной корпорации абсолютным беспределом.

«Если б такое какая-нибудь страна сделала по отношению к Америке, то в эту страну уже летела бы большая бомба. Просто потому что так нельзя поступать. А американцы считают, что могут делать что угодно, и это, конечно, полнейшее свинство», — заявил блогер.

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Лебедев также счел, что политика зарубежных IT-компаний по введению различных ограничений для России и российских пользователей является частью информационной войны. Таким образом западные корпорации пытаются выставить россиян людьми «не совсем первого сорта», добавил он.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала Apple предупреждение из-за дискриминационных условий для российских систем и приложений. Отмечалось, что в случае неисполнения предписания компании грозит штраф в размере четырех миллиардов рублей.

Утром в четверг, 25 июня, из App Store были удалены приложения VK. В пресс-службе российской компании отметили, что Apple удалила ее сервисы в одностороннем порядке и без предупреждения.

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