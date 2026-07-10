Эксперты назвали французского нападающего Мбаппе фаворитом «Золотого мяча — 2026»

Назван фаворит «Золотого мяча — 2026». Об этом сообщает Betonmobile.

Эксперты назвали французского нападающего Килиана Мбаппе фаворитом на звание лучшего футболиста мира 2026 года. Поставить на его победу можно с коэффициентом 2,875.

Ближайшими конкурентами Мбаппе являются англичанин Харри Кейн и аргентинец Лионель Месси. Сделать ставки на их успех можно с коэффициентами 3,25 и 7,00, соответственно.

Ранее Мбаппе рассказал, почему не реализовал пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира с Марокко, в котором французы выиграли со счетом 2:0. «Ситуация была сложной: возникла путаница с арбитром. Он сказал мне, что пенальти назначен. Я приготовился бить, но он снова подошел ко мне и сказал, что пенальти уже нет. Я позволил себе отвлечься и потерял концентрацию», — сказал форвард.