Мбаппе объяснил нереализованный пенальти в матче ЧМ-2026 с Марокко

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе объяснил нереализованный пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира с Марокко. Об этом сообщает RMC Sport.
По словам Мбаппе, он пробил пенальти не лучшим образом. «Но ситуация была сложной: возникла путаница с арбитром. Он сказал мне, что пенальти назначен. Я приготовился бить, но он снова подошел ко мне и сказал, что пенальти уже нет. Я позволил себе отвлечься и потерял концентрацию», — заявил форвард.
Мбаппе не реализовал пенальти на 28-й минуте. Во втором тайме форвард забил мяч и сделал результативную передачу.
Встреча прошла в ночь на пятницу, 10 июля. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу французов.