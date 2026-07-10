Мбаппе объяснил нереализованный пенальти в матче ЧМ-2026 с Марокко

Мбаппе: Я не реализовал пенальти в игре с Марокко, потому что потерял концентрацию

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе объяснил нереализованный пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира с Марокко. Об этом сообщает RMC Sport.

По словам Мбаппе, он пробил пенальти не лучшим образом. «Но ситуация была сложной: возникла путаница с арбитром. Он сказал мне, что пенальти назначен. Я приготовился бить, но он снова подошел ко мне и сказал, что пенальти уже нет. Я позволил себе отвлечься и потерял концентрацию», — заявил форвард.

Мбаппе не реализовал пенальти на 28-й минуте. Во втором тайме форвард забил мяч и сделал результативную передачу.

Встреча прошла в ночь на пятницу, 10 июля. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу французов.