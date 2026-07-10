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18:57, 10 июля 2026Россия

Губернатор показал мощный пожар после атаки ВСУ на российское нефтехранилище и предприятие

Слюсарь опубликовал фото пожара в Азове, начавшегося после атаки ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

В сети появилось фото пожара в Азове, разгоревшегося после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Снимки опубликовал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram.

По его словам, в городе продолжается ликвидация возгораний на объекте хранения нефтепродуктов. Кроме того, тушится пожар на одном из предприятий. Пострадавших нет.

Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

На опубликованных губернатором снимках видно мощное возгорание с языками пламени в несколько метров и плотным черным дымом. Также запечатлена работа экстренных служб. Где именно сделаны фотографии, не уточняется.

«Специалисты Роспотребнадзора провели замеры воздуха. Превышения предельных концентраций опасных веществ не выявлено», — подчеркнул Слюсарь.

Ранее он также рассказал о ситуации в Таганроге, где пожарные ликвидируют возгорание в порту. По его словам, быстро потужить пожар данного типа не получится.

По данным Минобороны, в ночь на 10 июля средства противовоздушной обороны сбили над регионами 376 украинских беспилотников. Под удар попали 13 субъектов, среди которых Новгородская, Псковская, Ленинградская, Калужская области, Московский регион и Крым.

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