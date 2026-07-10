Посольство России отреагировало на осквернение кладбища в Нидерландах

Посольство РФ добьется скорейшего расследования осквернения кладбища в Нидерландах

Представители посольства России в Нидерландах посетят оскверненное кладбище советских воинов после проведения следствия. Об этом сообщили ТАСС в дипмиссии.

В российском посольстве заявили, что будут добиваться скорейшего проведения расследования инцидента. Вопрос осквернения захоронения находится на самом пристальном контроле дипломатов.

Ранее РИА Новости сообщили, что вандалы осквернили более 150 могил советских воинов, находящихся на территории мемориального комплекса «Советское поле славы». Директор одноименного фонда Ремко Рейдинг описал случившееся как «ужасно, больно и печально».

В свою очередь министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус прокомментировала инцидент, назвав осквернение недопустимым. «Это совершенно неприемлемо. Держитесь подальше от воинских захоронений. Точка. Воинские захоронения являются местом последнего упокоения и заслуживают уважения», — подчеркнула глава оборонного ведомства.