Тиллерсон заявил о самом низком уровне отношений России и США

Госсекретарь Рекс Тиллерсон рассказал на слушаниях в сенате об ухудшении российско-американских отношений. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос по поводу рассматриваемого Конгрессом законопроекта о новых антироссийских санкциях, Тиллерсон заявил, что «у нас большая проблема с русскими... наши отношения находятся на рекордно низком уровне и продолжают ухудшаться. Наша цель — стабилизировать диалог».

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«Мы работаем над тем, чтобы установить, есть ли основа для восстановления рабочих отношений с Москвой в интересующих нас сферах. Особенно прикладываются усилия по сирийской проблематике, — заявил глава американской дипломатии.

6 июня президент США Дональд Трамп попросил своего госсекретаря наладить отношения с Россией. Глава государства советовал ему действовать в наиболее полезные для дела сроки и не торопиться. Президент, по словам Тиллерсона, считает: скандал вокруг «связей Трампа с Россией» не должен мешать реальному налаживанию отношений.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Подобные утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен американскими спецслужбами. Там говорилось, что Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Трампа. В Москве подобные обвинения категорически отвергают.