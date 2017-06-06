Песков прокомментировал слова Пенса о российской угрозе

В Кремле выразили сожаление в связи с высказыванием вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса об угрозе, якобы исходящей от России. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 6 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы надеемся, что прояснится все-таки позиция США, но, конечно, позиция президента Трампа является основополагающей и именно той, на которую ориентируются в Москве», — сказал Песков.

Вместе с тем он добавил, что российская сторона надеется на реанимацию и развитие взаимодействия с Вашингтоном «в самых различных областях».

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Ранее во вторник Пенс, выступая на заседании Атлантического совета, назвал Россию в числе угроз, в борьбе с которыми США готовы помочь союзникам по НАТО.

Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон, ссылаясь на президента США, рассказал о поручении Трампа — развивать отношения с Москвой. «Он сказал достаточно четко: добиваться прогресса в тех областях, где, по моему мнению, возможен прогресс», — пояснил Тиллерсон.

При этом, по словам главы Госдепа, американский президент считает, что скандал вокруг «связей Трампа с Россией» не должен мешать реальному налаживанию отношений.

Москву неоднократно обвиняли во вмешательстве в ход выборов президента США. Такие утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе этого года рассекреченной части доклада, который был подготовлен американскими спецслужбами. Там говорилось, что Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Дональда Трампа.