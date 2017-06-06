Майк Пенс приравнял Россию и Иран к терроризму

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что мир стал опаснее, чем когда-либо со времен распада Советского Союза. Выступая на заседании Атлантического совета, он поставил в один ряд Россию, Иран и терроризм, передает РИА Новости.

«От попыток России перекроить международные границы силой и попыток Ирана дестабилизировать Ближний Восток до глобальной угрозы терроризма, который может нанести удар в любое время в любом месте — кажется, в мире опаснее сегодня, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад», — заявил Пенс.

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По словам вице-президента, США следуют обязательствам в рамках НАТО, придерживаясь соответствующей статьи устава альянса, по которой нападение на одного члена НАТО является атакой на военный блок в целом.

Ранее 5 июня президент Литвы Даля Грибаускайте назвала главной угрозой для прибалтийских стран и Польши «существование России и Белоруссии».

США, государства — члены Евросоюза, а также ряд других стран ввели ограничительные меры в отношении России в 2014 году, увязав их со вхождением в состав Российской Федерации Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Отмену рестриктивных мер западные страны увязывают с выполнением Москвой минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины.

Москва неоднократно заявляла о том, что не является стороной конфликта, а ответственность за выполнение соглашений лежит на киевских властях. Также в России подчеркивают, что процедура воссоединения с Крымом полностью соответствовала международным нормам.