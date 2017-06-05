Иран обвинил США в провоцировании дипломатического кризиса с Катаром

Почва для дипломатического кризиса вокруг Катара была подготовлена в ходе визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию в прошлом месяце. Об этом заявил заместитель руководителя аппарата президента Ирана Хамид Абуталеби, сообщает The Independent.

«То, что происходит, — это первый результат "танцев с мечами"», — заявил чиновник.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций, в том числе запрещенных в России «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида», а также в совершении действий по дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах. К их решению чуть позже присоединились Йемен, Ливия и Мальдивская Республика.

Материалы по теме Танцы с саблями Президент США с удовольствием и пользой провел время в ваххабитском королевстве

Катар считает неоправданным решение арабских государств разорвать с ним дипломатические отношения. В МИД эмирата подчеркнули, что утверждения о том, что Доха является пособником терроризма, голословны. В ведомстве заверили, что решение арабских стран о разрыве отношений с Катаром «никак не отразится на жизни простых людей и резидентов эмирата».

20 мая президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд во время официальной церемонии по случаю визита Трампа в Эр-Рияд станцевали традиционный танец арда с мечами.

Арда начинается с повторения стихотворной строки под барабанный бой. Затем танцующие поднимают в воздух мечи, выражая свою радость и гордость. Танец часто ассоциируется с военными достижениями, однако в наши дни в основном проводится во время различных официальных мероприятий.