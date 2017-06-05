Катар назвал неоправданным решение арабских стран о разрыве дипотношений

Катар считает неоправданным решение четырех арабских государств разорвать с ним дипломатические отношения. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщили в МИД эмирата, передает Reuters со ссылкой на телеканал Aljazeera.

В ведомстве отметили, что власти Катара сожалеют о том, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и Бахрейн приняли подобное решение. Министерство подчеркнуло, что утверждения о том, что Доха является пособником терроризма, голословны.

В МИД заверили, что решение арабских стран о разрыве отношений с Катаром «никак не отразится на жизни простых людей и резидентов эмирата».

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и действий по дестабилизации внутриполитической ситуации в этих арабских государствах.