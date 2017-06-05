Арабские страны обвинили Катар в поддержке «Аль-Каиды» и ИГ

Коалиция во главе с Саудовской Аравией, сформированная для борьбы с повстанцами в Йемене, обвинила Катар в поддержке террористических организаций «Аль-Каиды»" и «Исламское государство», передает Al Arabiya.

На основании этого обвинения коалиция приостановила участие Катара в йеменской операции.

Ранее о разрыве дипломатических отношений с Катаром объявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. С Дохой приостановлено воздушное и морское сообщение.

Арабские страны обвинили Катар в поддержке терроризма и дестабилизации обстановки в регионе. Египет, в частности, заявил, что Доха поддерживает «Братьев-мусульман».

«Аль-Каида» и «Исламское государство» в России внесены в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.

Конфликт между Катаром и его соседями произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде. Катарское агентство новостей разместило от имени эмира речь в поддержку выстраивания отношений с Ираном. На саммите в Эр-Рияде Саудовская Аравия от имени всех гостей встречи осудила Иран за его враждебную политику и пригрозило адекватным ответом. Представитель МИД Катара заявил позднее, что сайт агентства был взломан, и речь от имени эмира была опубликована хакерами и не имеет отношения к катарскому лидеру.

Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли опровержение неубедительным и продолжают настаивать, что слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру. Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Катар изменить политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями.