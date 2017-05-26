В Москве заявили о неготовности США к диалогу по ПРО

Москва не отзывала предложения по новому соглашению о противоракетной обороне (ПРО), однако сигналов о готовности к диалогу со стороны новой администрации США пока нет. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев.

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«Мы всегда выступали за взаимодействие в этой сфере, делали соответствующие предложения, но ключевой вопрос и ключевой для нас аспект состоит в том, что такое взаимодействие должно быть полностью равноправным и учитывать интересы и озабоченности обеих сторон», — подчеркнул дипломат, комментируя возможность достижения в будущем какой-либо договоренности с США по новому соглашению по ПРО.

26 апреля первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир заявил, что развертывание американской системы ПРО в Европе (ЕвроПРО) и прилегающих морях может способствовать скрытому наращиванию ударного компонента, обеспечивающего внезапный ядерный удар по территории России.

Создание системы ЕвроПРО планируется завершить к 2018 году. США подчеркивали, что основной задачей этих объектов является защита Европы от потенциального нападения со стороны Ирана. В свою очередь, в Москве заявляют, что развертывание системы ПРО в Европе представляет угрозу для национальной безопасности России.