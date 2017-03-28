Генштаб увидел в базах ПРО и кораблях США угрозу ракетно-ядерного удара

Объекты ПРО США в Европе и ракетные корабли, находящиеся вблизи границ России, представляют собой потенциальную угрозу безопасности. Об этом, как передает РИА Новости, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Виктор Познихир.

Огневые средства баз ПРО в Восточной Европе и на кораблях, по его словам, формируют мощный потенциал для возможного внезапного ракетно-ядерного удара по России. Он пояснил, что крейсера и эсминцы США, оснащенные противоракетами, являются одновременно и носителями крылатых ракет Tomahawk с дальностью стрельбы до 2,5 тысячи километров.

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«Патрулирование кораблей ПРО в акватории Черного и Балтийского морей представляют угрозу для объектов в европейской части России, так как имеется неопределенность, какое оружие в данный момент загружено в пусковые установки — противоракеты или крылатые ракеты», — подчеркнул Познихир.

По его словам, на базах ПРО в Румынии и Польше на земле находятся такие же универсальные пусковые установки, как и на кораблях. При этом загрузка крылатыми ракетами может быть осуществлена скрытно и в короткие сроки, что поставит под угрозу возможного удара «всю европейскую часть России».

Развертываемая в Европе система противоракетной обороны является стационарным наземным вариантом морской системы ПРО Aegis, основу которой составляют вертикальные пусковые установки Mk.41, позволяющие размещать ракетное вооружение разных типов. Для целей противоракетной обороны эти установки оснащаются ракетами-перехватчиками семейства SM-3, однако в них могут быть установлены и крылатые ракеты большой дальности типа Tomahawk, в том числе способные нести ядерный заряд.

