Трамп попросил Тиллерсона наладить отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп попросил своего госсекретаря Рекса Тиллерсона наладить отношения с Россией. Об этом рассказал сам глава Госдепа, его слова передает Fox News.

Материалы по теме Русский болванчик Превращение России в элемент борьбы за власть в США не сулит ей ничего хорошего

«Он сказал достаточно четко: добиваться прогресса в тех областях, где, по моему мнению, возможен прогресс», — пояснил Тиллерсон во время выступления в Веллингтоне, Новая Зеландия. Он отметил, что глава государства советовал ему действовать в наиболее полезные для дела сроки и не торопиться. Президент, по словам Тиллерсона, считает: скандал вокруг «связей Трампа с Россией» не должен мешать реальному налаживанию отношений.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Подобные утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен американскими спецслужбами. Там говорилось, что Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Трампа.