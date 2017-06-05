Путин прокомментировал обвинения о «вмешательстве» России в выборы в США

США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но при этом обижаются на Россию, якобы вмешавшуюся в их президентские выборы, хотя на деле такое вмешательство не имеет смысла. Об этом, как передает РИА Новости, заявил российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

«Куда пальцем на карту мира ни ткнешь, везде вам будут жаловаться на то, что американские официальные лица вмешиваются в их внутренние политические процессы», — сказал он.

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Путин отметил, что те, кто настаивает на достоверности информации о якобы имевшемся вмешательстве России в американские выборы, введены в заблуждение, и прямых доказательств подобного вмешательства нет.

«Поэтому если кто-то, я не говорю, что это мы — мы не вмешивались, — но если кто-то каким-то образом влияет или пытается влиять, или как-то участвует в этих процессах, то уж тогда Соединенным Штатам не на что обижаться. Кто это нам говорит, кто это обижается на нас за то, что мы вмешиваемся? Вы сами постоянно вмешиваетесь», — сказал Путин.

По словам президента, в Москве «по большому счету» все равно, кто будет во главе США. «Мы примерно знаем, что будет происходить. И в этой связи нам, даже если бы было желание, смысла-то нет никакого вмешиваться», — подчеркнул он.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Подобные утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен американскими спецслужбами. Там говорилось, что Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Дональда Трампа.