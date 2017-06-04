Американская телеведущая рассказала о боевом настрое Путина

Ведущая телекомпании NBC Мегин Келли, которая брала в Санкт-Петербурге интервью у президента России Владимира Путина, поделилась впечатлениями от беседы с главой государства. Об этом журналистка рассказала в утренней программе Today в воскресенье, 4 июня.

По ее словам, «при включенной камере это был другой человек». Келли отметила, что Путин обращался с ней «тепло, очень вежливо, интересовался семьей, рассказал подробности о своей». «Общение с глазу на глаз было весьма личностным», — добавила она.

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В то же время при включенной камере Путин был «тем российским президентом, которого мы все знаем», сообщила журналистка. «Он был настроен по-боевому, вызывающе, напористо, он атаковал по большинству вопросов. Это был тот Владимир Путин, которого любят видеть россияне», — отметила Келли.

Ведущая считает, что главе государства «на самом деле нравится, когда ему бросают вызов». По ее словам, она позволила себе это делать, что привело в том числе и к «довольно динамичному, практически взрывному» обмену мнениями.

Келли выступала модератором на дискуссиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его основные мероприятия прошли с 1 по 3 июня. Сообщалось, что 2 июня президент России открыл пленарное заседание ПМЭФ с шутки: участникам, которые приветствовали его, он скомандовал «Вольно!». В заключительном слове Путин подшутил над Келли.