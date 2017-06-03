Путин поведал о душевном облегчении в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин рассказал, что в Санкт-Петербурге у него сваливается гора с плеч. Во время вручения писателю Даниилу Гранину Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, передает «Интерфакс», собравшиеся спросили Путина, хорошо ли ему в Санкт-Петербурге. «Хорошо. Вы знаете, я как-то поймал себя на мысли: если я прилетаю из Москвы и все хорошо у меня, и все получается — настроение хорошее. Прилетел в Питер, сел в машину — как гора с плеч сваливается, облегчение какое-то наступает душевное, моральное», — сказал президент.

«Вроде и так все было хорошо, а сейчас еще лучше. Это такое необычное, редкое чувство и очень приятное», — добавил глава государства.

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Ранее 3 июня Путин принял участие в церемонии имянаречения арктического танкера-газовоза «Кристоф де Маржери» — в честь погибшего в московском аэропорту Внуково главы нефтегазовой компании Total.

В Санкт-Петербург Путин приехал в том числе для участия в XXI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017), основные мероприятия которого прошли с 1 по 3 июня. Сообщалось, что 2 июня президент открыл пленарное заседание ПМЭФ с шутки: участникам, которые приветствовали его, он скомандовал «Вольно!»