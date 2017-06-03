Советник Путина рассказал о модном в США русском акценте

Американские бизнесмены рассказали советнику президента России Антону Кобякову о модном в США русском акценте. Об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции Петербургского международного экономического форума, передает в субботу, 3 июня, ТАСС.

«Они говорят, что в Америке стало модным говорить с русским акцентом (...) Мальчишки у них во дворах играют в [президента России Владимира] Путина», — заявил Кобяков.

Он пригласил в Россию на каникулы «тех молодых ребят, которые играют в Путина, которые станут студентами, молодыми предпринимателями». «Будет Всемирный фестиваль молодежи и студентов в октябре этого года. Всех приглашаем», — отметил советник.

Материалы по теме ПМЭФ-2017 В поисках нового баланса в глобальной экономике

Кобяков также подчеркнул, что, «может быть, через преодоление [разногласий] мы придем к тому сближению наших народов, о котором говорил Владимир Владимирович [Путин]».

Основные мероприятия ПМЭФ состоялись с 1 по 3 июня. В ходе главной сессии обсуждались основные мировые экономические тренды, ключевые темы международной повестки дня. В форуме приняли участие более 14 тысяч человек из 143 стран мира, а лидером по численному представительству на ПМЭФ-2017 стал американский бизнес.