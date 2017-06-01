В Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ-2017

В Санкт-Петербурге начал работу XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2017), передает корреспондент «Ленты.ру».

Главной темой форума в этом году станут поиски нового баланса в глобальной экономике.

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На саммит приехали 12 тысяч участников, включая 39 министров зарубежных стран и 870 руководителей компаний. В рамках форума состоится более 100 мероприятий.

Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и федерального канцлера Австрийской Республики Кристиана Керна, которое пройдет в пятницу, 2 июня.

Основные мероприятия ПМЭФ состоятся с 1 по 3 июня. В ходе главной сессии будут обсуждаться основные мировые экономические тренды, ключевые темы международной повестки дня. В прошлогоднем форуме приняли участие около 12 тысяч человек из 130 стран мира.