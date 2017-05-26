РФПИ планирует заключить на Петербургском форуме сделки на 100 миллиардов рублей

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) адресные сделки с общим объемом инвестиций более 100 миллиардов рублей. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает .

«У нас очень насыщенная программа. Мы объявим на этом форуме около 10 инвестиционных сделок», — сказал Дмитриев. По его мнению, это доказательство того, что частные инвесторы готовы вкладывать в российскую экономику.

Дмитриев уточнил, что все сделки будут адресные, направленные на развитие российских проектов в таких областях, как транспортная и логистическая инфраструктура, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых.

Он также отметил, что РФПИ с крупным китайским фондом объявят на ПМЭФ о сделке по инвестированию в проект по добыче полезных ископаемых.

Петербургский международный экономический форум проводится в России с 1997 года, а с 2005-го в мероприятии принимает участие глава государства. В 2016 году форум прошел 16-18 июня под девизом «На пороге новой экономической реальности».