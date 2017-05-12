Песков анонсировал приезд на ПМЭФ генсекретаря ООН

На Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), которой пройдет 1-3 июня 2017 года, приедут генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он также напомнил, что ПМЭФ посетит премьер-министр Индии Нарендра Моди. «У президента будет очень обширная и интересная программа [на ПМЭФ]», — добавил Песков.

В средине апреля была утверждена программа ПМЭФ-2017. В этом году мероприятия форума пройдут под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». Дискуссии развернутся по пяти основным темам: «Динамика глобальной экономики»; «Формируя повестку российской экономики»; «Технологии, меняющие реальность»; «Человеческий капитал как ключевой вектор развития» и «Беседы о будущем».

Петербургский международный экономический форум проводится в России с 1997 года, а с 2005-го в мероприятии принимает участие глава государства. В 2016 году форум прошел 16-18 июня под девизом «На пороге новой экономической реальности».

