Арктический танкер-газовоз получил имя погибшего главы Total

Церемония имянаречения арктического танкера-газовоза «Кристоф де Маржери», названного в честь погибшего в московском аэропорту Внуково главы нефтегазовой компании Total, прошла в порту Бронка (Ленинградская область). В ней принял участие президент России Владимир Путин, сообщает в субботу, 3 июня, ТАСС.

«Крестной матерью» судна стала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она пожелала «ему, его экипажу и всем морякам "Совкомфлота" успеха и безаварийной работы», разбила бутылку шампанского о борт с помощью специального механизма, а также перерубила канат.

Путин назвал де Маржери «старейшим и большим другом нашей страны». «Он обладал особым стратегическим видением, много сделал для укрепления дружеских, партнерских связей с Россией, способствовал реализации целого ряда крупных совместных проектов в энергетической сфере», — указал глава государства.

Он также понадеялся на запуск в Арктике «новых перспективных масштабных проектов, в том числе в сотрудничестве с нашими французскими, китайскими и вообще иностранными партнерами». В частности, российский лидер рассчитывает на рост темпов реализации проекта «Ямал СПГ».

«Кристоф де Маржери» принят в эксплуатацию 27 марта. Это пилотное судно серии из 15 танкеров, предназначенных для круглогодичной транспортировки сжиженного природного газа в сложных условиях. Танкеру присвоен ледовый класс Arc7, он способен преодолевать лед толщиной до 2,1 метра.

В октябре 2016 года Межгосударственный авиационный комитет опубликовал выводы о причинах катастрофы самолета во Внуково. По версии экспертов организации, воздушное судно разбилось, в частности, вследствие неэффективной работы аэродромной службы.

Авиакатастрофа произошла в ночь на 21 октября 2014 года. Частный самолет Falcon 50 при взлете столкнулся со снегоуборочной машиной. В результате погибли три члена экипажа и пассажир — президент нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко признал свою вину в произошедшем.