Шувалов подтвердил высокую готовность приватизации «Совкомфлота»

Государство близко к принятию решения о начале размещение акций «Совкомфлота» в рамках приватизации, заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов. Однако при этом принципиальное значение имеет экономический смысл, убежден он: выиграть должно и государство, и компания.

Шувалова дал интервью «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он напомнил, что много лет шли разговоры о необходимости продать «Совкомфлот». «И вот сейчас уже близки к тому, чтобы начинать размещать акции. Но она лучшая транспортная шипинговая компания», — отметил первый вице-премьер.

По его мнению, продать «Совкомфлот» для того, чтобы получить хорошие деньги в казну и направить эти деньги на цели образования — это правильная цель. Также оправдана продажа с целью улучшения менеджмента, чтобы «меньше чтобы было злоупотреблений внутри компании, чтобы были правила корпоративного поведения лучше», полагает Шувалов.

Но не нужна приватизация только ради того, чтобы просто отчитаться перед самими собой, что в экономике стало меньше государственного влияния, уверен он. Шувалов также подтвердил, что «Газпром» и «Роснефти» могут быть приватизированы в течение 7-10 лет.

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«Я считаю, это справедливо и правильно. Но надо продавать в момент, когда это только лучше будет и государству, и компании. Компания должна от этого выигрывать. И государство должно от этого выигрывать», — резюмировал Шувалов.

«Совкомфлот» — крупнейшая российская судоходная компания, специализирующаяся на транспортировке углеводородов из районов со сложной ледовой обстановкой. Собственный и зафрахтованный флот включает 147 судов.

В феврале 2017 года правительство утвердило план приватизации госимущества на 2017-2019 годы. Документ предполагает доли государства в «Совкомфлоте» со 100 процентов до блокпакета (25 процентов плюс одна акция).

В частности, план предусматривает приватизацию находящихся в федеральной собственности акций 477 акционерных обществ, 298 ФГУПов и доли участия государства в десяти ООО.

