Суд арестовал танкер с венесуэльской нефтью по иску «Совкомфлота»

Суд острова Синт-Мартен по требованию российской судоходной компании «Совкомфлот» задержал танкер NS Columbus с сырой нефтью, принадлежащей венесуэльской госкомпании PDVSA. Об этом сообщает Reuters.

По данным источников агентства, таким образом «Совкомфлот» пытается добиться возврата части задолженности за аренду судов, которая достигла 30 миллионов долларов. Отмечается, что решение об аресте было принято еще в марте, но известно о нем стало только сейчас.

Танкер исполнил судебное требование и выгрузил нефть в терминале на острове Синт-Эстатиус. В настоящее время стороны ждут окончательного решения британского суда о том, может ли «Совкомфлот» получить сырье в качестве компенсации части задолженности, пишет Reuters.

Агентство отмечает, что танкер PDVSA отправился в страны Карибского бассейна осенью 2016 года. Венесуэльская компания рассчитывала выручить от продажи нефти около 20 миллионов долларов. При этом PDVSA задолжала десятки миллионов долларов владельцам арендованных судов и судоверфям.

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После обвала цен на нефть в 2014-2015 годах Венесуэла остро нуждается в деньгах. В частности, произошло сокращение импорта в два раза, что привело к дефициту большинства товаров. Инфляция, как ожидается, достигнет 1660 процентов в текущем году и увеличится до 2880 процентов в 2018-м. Поставки нефти составляют около 90 процентов всего экспорта страны.

PDVSA — государственная нефтегазовая компания Венесуэлы, созданная в 1970-х годах. В 1990-е и 2000-е создала ряд совместных предприятий с иностранными компаниями по добыче нефти и газа. Одним из партнеров является «Роснефть».

«Совкомфлот» — крупнейшая российская судоходная компания, специализирующаяся на транспортировке углеводородов из районов со сложной ледовой обстановкой. Собственный и зафрахтованный флот включает 147 судов.