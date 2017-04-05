Шувалов назвал примерные сроки приватизации «Совкомфлота»

Вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что ожидает приватизацию «Совкомфлота» ближе к лету 2017 года, передает РИА Новости.

«Мы ожидаем самой процедуры [приватизации] скорее летом. Мы работаем с менеджментом. Окончательного решения нет, но будет ближе к лету», — сказал он.

Чиновник также подчеркнул, что сроки приватизации не привязаны к решению вопроса относительно размера дивидендов госкомпаний. «Приватизация идет по своему плану, а вопрос дивидендного плана — это другой вопрос. Это не пересекается», — отметил он.

В феврале текущего года российское правительство утвердило план приватизации госимущества на 2017-2019 годы. Он, в частности, предполагает снижение доли государства в «Совкомфлоте» со 100 процентов до блокпакета (25 процентов плюс одна акция).

В целом планом предусматривается приватизация находящихся в федеральной собственности акций 477 акционерных обществ, 298 ФГУПов, доли участия государства в десяти ООО, более тысячи объектов другого имущества государственной казны.

В частности, в документе запланировано сокращение доли государства в уставном капитале банка ВТБ до блокпакета с 60,9 процента и полный выход из капитала Новороссийского морского торгового порта (НМТП), «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) и производственного объединения «Кристалл».

Доходы от продажи федерального имущества в 2017-2019 годах должны составлять около 5,6 миллиарда рублей ежегодно.

Крупнейшей приватизационной сделкой 2016 года стала продажа 19,5-процентного пакета акций «Роснефти» за 710,8 миллиарда рублей.

«Совкомфлот» — крупнейшая российская судоходная компания, специализирующаяся на транспортировке углеводородов из районов со сложной ледовой обстановкой. Собственный и зафрахтованный флот включает 147 судов.