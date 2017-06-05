Путин опроверг информацию о «каналах связи» между командой Трампа и Кремлем

У России не было никаких каналов ни с одним из штабов кандидатов в президенты США, заявил российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, комментируя информацию о том, что посол в Вашингтоне Сергей Кисляк обсуждал с Джаредом Кушнером, ныне советником президента США Дональда Трампа, возможность создания «закрытого канала связи с Кремлем» в период выборной кампании.

«Россия никаких каналов не создавала и ни с кем не имела никаких каналов. Возможно, были какие-то официальные контакты со штабами всех кандидатов, это нормальная дипломатическая практика», — отметил он.

По словам Путина, то, что делает Кисляк, является текущей работой посла, и никаких «заседаний» с американскими официальными лицами у него не было. «Вы что думаете, со всего мира и из Соединенных Штатов посол мне каждый день докладывает, с кем он встречается, что обсуждает? Бред какой-то», — подчеркнул Путин.

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«Просто кто-то решил к этому прицепиться и избрал это как линию атаки на действующего президента. Это не наше дело, это ваши там внутриполитические разборки. Занимайтесь ими сами», — отметил российский лидер.

«Вы на голом месте сделали сенсацию и превратили ее в инструмент борьбы с действующим президентом», — высказал мнение Путин по поводу обвинений в отношении Трампа.

26 мая газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Кушнер в конце 2016 года якобы предлагал использовать секретный канал связи между Москвой и переходным штабом избранного президента. Через три дня телеканал Fox News сообщил, что инициатива о создании секретного канала связи исходила от Кисляка.

В Москве идею о секретном канале связи назвали абсурдной. «В посольстве есть закрытый канал связи. Он один. Это телефон, по которому могут говорить лишь некоторые самые высокопоставленные работники посольства. Связь зашифрована. Это нормальная практика для всех стран мира. Создание нового канала связи невозможно технически», — рассказал высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах.