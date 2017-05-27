WP сообщила о предложении Кушнера Кисляку создать канал связи с Кремлем

Зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк обсуждали возможность создания «секретного и безопасного канала связи» между переходной командой Трампа и Кремлем, пишет газета The Wasington Post со ссылкой на доклад разведки.

Как сообщает издание, Кисляк доложил руководству в Москве о том, что Кушнер сделал это предложение во время встречи в начале декабря в Трамп-Тауэр в Нью-Йорке. Это стало известно американским властям из «перехвата российских сообщений», уточняет WP.

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На встрече также присутствовал Майкл Флинн, который некоторое время после инаугурации Трампа был его советником по национальной безопасности, но был вынужден уйти со своего поста.

Согласно сообщениям, Кисляк был «ошеломлен» предложением позволить американцу использовать российские средства связи в своем посольстве или консульстве. Это предложение могло бы повлечь за собой риски безопасности как для Москвы, так и для команды Трампа.

Отмечается, что Белый дом и адвокат Флинна отказались от комментариев. Посольство России на просьбы прояснить ситуацию не ответило.

Ранее сообщалось, что Кушнер скрыл по меньшей мере три контакта с Кисляком. По сведениям источников среди американских чиновников, речь идет о контактах во время и после президентской кампании 2016 года. В их числе, как уточняется, было два телефонных звонка в период с апреля по ноябрь прошлого года.

