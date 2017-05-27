СМИ узнали о сокрытии зятем Трампа контактов с российским послом

Зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер скрыл по меньшей мере три контакта с российским послом в США Сергеем Кисляком. Об этом агентству Reuters сообщили семь действующих и бывших американских чиновников.

По их сведениям, речь идет о контактах во время и после президентской кампании 2016 года. В их числе, как уточнили источники, было два телефонных звонка в период с апреля по ноябрь прошлого года.

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Как заявил адвокат Кушнера Джеми Горелик, Кушнер во время президентской кампании получил «тысячи телефонных звонков» и все их не помнит.

В четверг, 25 мая, сообщалось, что ФБР начало проверку по «российскому делу» в отношении Кушнера, который, по мнению ведомства, владеет важной информацией, имеющей отношение отношение к расследованию. При этом уточнялось, что следователи не намерены обвинять его в чем-либо.

18 мая бывший чиновник Минюста и экс-директор ФБР Роберт Мюллер был назначен специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года».

Трамп заявил, что расследование Мюллера подтвердит отсутствие «сговора» между его президентской кампанией и иностранной державой. Позже глава государства назвал назначение «охотой на ведьм».

Москву неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Подобные утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен ЦРУ, ФРБ и АНБ. Там говорилось, что президент России Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Дональда Трампа. Россия все эти обвинения отрицает.