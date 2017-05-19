Трамп назвал назначение спецпрокурора по России «охотой на ведьм»

Дональд Трамп считает, что назначение спецпрокурора по «вмешательству России в американские выборы в 2016 году» — «охота на ведьм». Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом, передает .

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«Я считаю, что все это сильно нам вредит. Мы видим, что страна запуталась, она разделена», — сказал Трамп. Он добавил, что не просил предыдущего директора ФБР США Джеймса Коми прекратить расследование, касающееся бывшего помощника американского лидера по национальной безопасности Майкла Флинна, ушедшего в отставку 13 февраля «из-за предоставления Белому дому неполной информации» о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Ранее президент уже утверждал, что не опасается расследования. По его словам, оно покажет, что между его избирательной кампанией и иностранной державой «не было сговора». «Я с нетерпением жду закрытия этого дела. При этом я никогда не перестану бороться за людей и вопросы, которые имеют самое большое значение для будущего нашей страны», — подчеркнул Трамп.

Ранее в среду бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер был назначен специальным советником по надзору за расследованием приписываемых России попыток вмешательства в президентские выборы 2016 года.

Утверждения о якобы вмешательстве Москвы в выборы, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен ЦРУ, ФБР и АНБ. Там говорилось, что президент России Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы Трампа. Москва все эти обвинения отрицает.