В Конгрессе США потребовали провести расследование в отношении Трампа

Члены Демократической партии США, входящие в комитет палаты представителей по надзору и государственной реформе и юридический комитет сената Конгресса, подписали письмо, в котором потребовали провести немедленное расследование в отношении президента США Дональда Трампа, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса и нескольких высокопоставленных чиновников Белого дома. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает издание The Hill.

Как отмечается, направленное председателям обоих комитетов письмо было подписано всеми 33 демократами, входящие в эти комитеты.

«Мы обращаемся к комитету по надзору и государственной реформе и юридическому комитету с просьбой начать немедленное совместное расследование относительно того, вовлечены ли президент США Дональд Трамп и его высокопоставленные чиновники в продолжающийся сговор, чтобы помешать расследованиям, которые в настоящий момент проводятся Федеральным бюро расследований, министерством юстиции и конгрессом в отношении членов его президентской кампании и их контактов с российскими чиновниками», — приводит выдержки из письма издание.

В США после выборов президента проводится расследование предполагаемого внешнего вмешательства в предвыборную кампанию. Инициаторы разбирательства, многие из которых являлись сторонниками Демократической партии и ее кандидата Хиллари Клинтон, возлагают на Россию ответственность за серию кибератак против американских политических организаций. ЦРУ, ФБР и АНБ ранее подготовили доклад, в котором утверждалось, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию для того, чтобы добиться победы Трампа. Москва последовательно отвергает все подобные обвинения.

11 мая Трамп в интервью NBC опроверг «тайное взаимодействие с россиянами» и подчеркнул, что «Россия не повлияла на голосование», однако выступил за продолжение расследования ФБР, чтобы «выяснить, были ли на выборах проблемы, связанные с Россией». 10 мая официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп не возражает против расследования.