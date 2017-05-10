Белый дом подтвердил отсутствие у Трампа связей с Россией

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Дональд Трамп не возражает против расследования его связей с Россией. В ходе пресс-брифинга чиновник заявил, что президент США не имеет с Москвой никаких дел, указано в стенограмме мероприятия.

Очередное обвинение в адрес Трампа прозвучало от сенатора-республиканца Линдси Грэма, который во вторник, 9 мая, заявил о необходимости расследовать якобы деловые отношения 45-го главы США с Москвой. «Президент в курсе прозвучавшего сегодня предположения сенатора Грэма. У него все отлично по этому поводу, поскольку у него нет бизнеса в России, у него нет связей с Россией, так что он приветствует это расследование», — отметил Спайсер.

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По словам Спайсера, глава государства уже попросил «ведущую юридическую фирму в Вашингтоне направить письмо сенатору Грэму по поводу того, что у него нет связей с Россией. Это будет легкое дело», — заявил чиновник.

Накануне Трамп в очередной раз лично опроверг якобы имеющиеся у него связи с Россией. Сообщения об этом он назвал в своем Twitter «абсолютной ложью», которая распространяется на деньги налогоплательщиков. «Директор Клэппер (бывший глава национальной разведки Джеймс Клэппер - прим. Ленты.ру) повторил то, что уже знают все, в том числе фейковые СМИ: "нет доказательств" сговора России и Трампа», — подчеркнул президент.

США возлагают на Россию ответственность за серию кибератак, совершенных во время избирательной кампании 2016 года против американских политических организаций. 6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, где утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию для того, чтобы повлиять на выборы в США и добиться победы Трампа.

Из-за этих обвинений в конце декабря 2016 года администрация Барака Обамы ввела санкции против ФСБ, ГУ Генштаба ВС и ряда российских организаций.

Москва причастность к кибернападениям последовательно отвергает.