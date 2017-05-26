СМИ узнали о проверке ФБР зятя Трампа по «российскому делу»

Федеральное бюро расследований (ФБР) начало проверку по «российскому делу» в отношении Джареда Кушнера, зятя и советника президента США Дональда Трампа. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает NBC News.

По информации канала, Кушнер владеет важной информацией, которая имеет отношение к расследованию. Отмечается, что следователи не намерены обвинять его в чем-либо.

Авторы материала напоминают, что на прошлой неделе газета The Washington Post сообщила, что действующий высокопоставленный советник президента стал фигурантом расследования, которое проводит специальный прокурор Роберт Мюллер, по делу о «возможном сговоре предвыборного штаба Трампа с Россией». Имени советника в материале газеты не указывалось, но отмечалось, что он стал «значимым фигурантом» расследования.

По данным NBC News, в декабре 2016 года Кушнер встречался с послом России в США Сергеем Кисляком и с главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым.

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18 мая бывший чиновник Минюста США и экс-директор ФБР Роберт Мюллер был назначен специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года». Трамп заявил, что расследование Мюллера подтвердит отсутствие «сговора» между его президентской кампанией и иностранной державой. Позже он назвал назначение «охотой на ведьм».

Москву неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Подобные утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен Центральным разведывательным управлением, Федеральным бюро расследований и Агентством национальной безопасности США. Там говорилось, что президент России Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Дональда Трампа. Россия все эти обвинения отрицает.