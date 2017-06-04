Путин рассказал о встрече с Флинном в 2015 году

Президент России Владимир Путин заявил, что практически не разговаривал с бывшим советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном на мероприятии в Москве в 2015 году. Об этом он рассказал в интервью телеведущей NBC Мегин Келли, отрывок из которого опубликован на сайте канала в воскресенье, 4 июня.

Отвечая на вопрос журналистки о знакомстве с американским чиновником, Путин отметил: «У меня с вами более личные отношения, чем с господином Флинном». Президент рассказал, что сидел рядом с бывшим советником на мероприятии, которое проводила компания Russia Today (сейчас телеканал называется RT — прим. «Ленты.ру»)

«За столом рядом со мной сидел джентльмен. Потом я выступил, еще о чем-то поговорили, и я встал и ушел. И потом уже мне сказали: "Вы знаете, что этот мужчина (...) в спецслужбах работал". Вот и все. Я с ним даже фактически не разговаривал», — сообщил Путин.

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2 июня президент России назвал истерией информационную кампанию в США вокруг посла России в Соединенных Штатах Сергея Кисляка. Он добавил, что дипломат и Флинн обсуждали лишь в общих словах то, как необходимо выстраивать двусторонние отношения.

В мае американский телеканал CNN сообщал, что российские чиновники в частных разговорах якобы хвастались тем, что смогли установить «прочные отношения» с Флинном.

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн был советником по национальной безопасности президента США с 20 января по 13 февраля 2017 года. Он ушел с поста на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с Кисляком. СМИ утверждали, что с главой российской дипмиссии в США обсуждалось возможное снятие американских санкций против Москвы.

Москву неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Подобные утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен американскими спецслужбами. Там говорилось, что президент России Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Дональда Трампа.