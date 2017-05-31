Флинн передаст в сенат документы в рамках расследования по России

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн согласился предоставить в комитет по разведке Сената часть документов для разбирательства делу якобы вмешательства России в избирательный процесс в 2017 году. Об этом во вторник, 30 мая, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Экс-чиновник передаст документацию по двум принадлежащим ему фирмам с одинаковым названием Flynn Intel Group, а также некие личные документы. По информации издания, бумаги поступят в Сенат уже на следующей неделе.

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11 мая сенатор-республиканец Ричард Берр и сенатор-демократ Марк Уорнер в совместном заявлении указали, что «повесткой затребованы документы, относящиеся к расследованию российского вмешательства в выборы 2016 года, которое проводит комитет». Отмечается, что документы были запрошены у Флинна еще 28 апреля, но его адвокат отказался сотрудничать с ними.

30 марта сообщалось, что Флинн решил дать показания о связях предвыборного штаба Трампа с Россией в обмен на иммунитет от уголовного преследования.

Флинн подал в отставку с поста советника президента США по национальной безопасности 13 февраля. В заявлении об увольнении говорилось, что он предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. На его место был назначен генерал Герберт Реймонд Макмастер.

В январе была опубликована рассекреченная версия доклада спецслужб США, в которой утверждалось, что за хакерами, атаковавшими американские компьютерные системы во время предвыборной гонки, стоят российские власти, которые с помощью атак якобы желали повлиять на политический процесс в стране. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва уже серьезно устала от обвинений и считает происходящее «охотой на ведьм». Президент Дональд Трамп охарактеризовал ситуацию теми же словами.